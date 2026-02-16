IMMAF Europe | a Belgrado la prima Assemblea Generale Elettiva europea Eletta la nuova leadership delle MMA amatoriali

Il 14 febbraio 2026, a Belgrado, si è svolta la prima Assemblea Generale Elettiva europea dell’IMMAF, perché i membri delle MMA amatoriali in Europa hanno deciso di cambiare leadership. Durante l’incontro, è stata scelta una nuova squadra che guiderà il movimento nei prossimi anni, con l’obiettivo di promuovere gli eventi e sostenere i talenti emergenti. In una sala affollata, i rappresentanti di vari paesi hanno votato per il nuovo consiglio direttivo, che ora ha il compito di rilanciare lo sviluppo delle arti marziali sul continente.

Il 14 febbraio 2026 Belgrado ha ospitato un passaggio storico per le arti marziali miste amatoriali: i membri europei dell'International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) si sono riuniti per la prima Assemblea Generale Elettiva Europea, un appuntamento che segna l'avvio di una fase nuova nella governance continentale e nella strategia di sviluppo delle MMA in Europa. L'incontro ha avuto un obiettivo chiaro: dare forma a una leadership europea stabile e rappresentativa, capace di coordinare la crescita del movimento amatoriale e di rafforzarne la credibilità istituzionale. Durante i lavori, i delegati hanno esaminato i manifesti dei candidati nominati, incentrati su priorità condivise: maggiore unità tra le federazioni europee, accelerazione dei programmi di crescita, ampliamento della piattaforma dei campionati e impulso al dialogo con le istituzioni per ottenere sostegno governativo e riconoscimento ufficiale.