Assemblea elettiva Cia Piacenza | Fabio Girometta verso la riconferma
L’assemblea elettiva della Cia di Piacenza si terrà giovedì 5 febbraio alle 10.30 presso la Corte Faggiola di Gariga. L’evento rappresenta la fase conclusiva delle consultazioni zonali e vedrà la riconferma di Fabio Girometta come rappresentante di riferimento. La riunione è un momento importante per definire le future strategie dell’organizzazione nel territorio.
Approfondimenti su Cia Piacenza
Italia Viva Piacenza «Verso la Casa riformista», poi assemblea provinciale: obiettivo elezioni 2027
Italia Viva Piacenza avvia una nuova fase di rilancio e riorganizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il proprio radicamento e prepararsi alle sfide future.
Rinnovo assemblea Consorzio bonifica Brenta, Cia e Coldiretti ripropongono la lista comune
Il rinnovo dell'assemblea del Consorzio di bonifica Brenta si avvicina, con le elezioni previste per domenica 14 dicembre.
