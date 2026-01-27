Assemblea elettiva Cia Piacenza | Fabio Girometta verso la riconferma

L’assemblea elettiva della Cia di Piacenza si terrà giovedì 5 febbraio alle 10.30 presso la Corte Faggiola di Gariga. L’evento rappresenta la fase conclusiva delle consultazioni zonali e vedrà la riconferma di Fabio Girometta come rappresentante di riferimento. La riunione è un momento importante per definire le future strategie dell’organizzazione nel territorio.

Si svolgerà giovedì 5 febbraio alle 10.30 alla Corte Faggiola di Gariga, l’assemblea della Cia di Piacenza, quella conclusiva dopo le assemblee zonali che si sono svolte nei giorni scorsi. Per l’occasione i delegati saranno chiamati ad eleggere il presidente, il suo vice ed il consiglio direttivo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

