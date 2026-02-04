Le Alchimiste di Anselm Kiefer La pittura le richiama dall’oblio | Anticiparono la scienza moderna

A Palazzo Reale, le donne del “corteo” si muovono tra gli specchi, creando un gioco di riflessi che fa sembrare la sala più grande. La mostra “Le Alchimiste” di Anselm Kiefer occupa la Sala della Cariatidi con opere che sembrano uscire dall’oblio. Le sue pitture, imponenti e intense, sembrano anticipare la scienza moderna e portano lo spettatore in un viaggio tra passato e futuro, tra arte e mistero.

Monumentale.Emozionante. Un “corteo“ di donne attraversa la Sala della Cariatidi, a Palazzo Reale, con gli specchi che svelano, in un gioco di raddoppi, la bellezza di cui si gode entrando. Sono le Alchimiste di Anselm Kiefer (in mostra dal 7 febbraio al 27 settembre), sapienti, visionarie, resilienti, raccontate in una sorta di Pantheon al femminile, nei 42 enormi teleri. Donne che agiscono ai margini della scienza e della cultura ufficiale, "spingono il loro sguardo oltre il dicibile e il tollerabile", contribuendo alla nascita della scienza moderna. Teleri in dialogo con l’architettura della Sala delle Cariatidi, dove la storia del Novecento ha lasciato una traccia profonda nella memoria, con le vistose cicatrici della guerra, quando le bombe degli alleati nel 1943 distrussero, quasi cancellandoli, proprio i corpi delle 40 sculture delle donne di Caria (le Cariatidi) che sorreggevano la balconata perimetrale dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Alchimiste di Anselm Kiefer. La pittura le richiama dall’oblio: "Anticiparono la scienza moderna" Approfondimenti su Anselm Kiefer A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer A Milano, Palazzo Reale ospita le nuove opere di Anselm Kiefer. Le parole di Leonardo. Sculture e manifesti per salvarle dall’oblio: "Dobbiamo renderle vive" Le parole di Leonardo Da Vinci rappresentano un patrimonio di inestimabile valore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Anselm Kiefer Argomenti discussi: Anselm Kiefer: Le Alchimiste; Le Alchimiste: la mostra di Anselm Kiefer a Milano; A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer; Anselm Kiefer celebra le Alchimiste: a Palazzo Reale un viaggio tra memoria, mito e rigenerazione. A Palazzo Reale le alchimiste di Kiefer: grandi scienziate che cercano l'oroIsabella d’Aragona, Marie Anne Atwood, Caterina Sforza, Lady Margaret Clifford of Cumberland, Anne Marie Ziegler. Sono Le alchimiste, le scienziate di ogni tempo ... leggo.it A Milano le Alchimiste di Anselm KieferAnselm Kiefer, tra le figure più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale, rende omaggio alle alchimiste con un nuovo ciclo pittorico concepito appositamente per Palazzo Reale a Milano. I 42 ... adnkronos.com Unipol è main sponsor della mostra “Anselm Kiefer. Le Alchimiste” a Palazzo Reale e ospita un’opera dell’artista con Caterina Sforza negli spazi della Unipol Tower dal 9 febbraio al 30 giugno 2026. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte. Nelle immagini: A - facebook.com facebook Milano, Palazzo Reale: nella Sala delle Cariatidi apre la mostra “Le Alchimiste” di Anselm Kiefer: 42 telieri (alti sei metri) dedicati alle donne scienziate-alchimiste della storia. Lui è il più grande artista vivente e le sue opere grondano materia. E attenti agli spe x.com

