Lands in Dialogue | l’arte georgiana svela la sua anima a Roma

La mostra collettiva “Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story” si terrà presso il Museo Venanzo Crocetti a Roma, in Via Cassia 492, dal 24 al 28 gennaio. L’esposizione presenta opere di artisti georgiani, offrendo un’occasione per conoscere e apprezzare l’arte e la cultura di questa regione. Un appuntamento dedicato alla scoperta delle espressioni artistiche georgiane e alla loro capacità di raccontare storie e tradizioni.

Cosa: La mostra collettiva "Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story".. Dove e Quando: Museo Venanzo Crocetti (Via Cassia, 492), dal 24 al 28 gennaio.. Perché: Un'occasione rara per scoprire la scena artistica contemporanea caucasica attraverso il progetto di Syndicate 33.. Il panorama culturale della Capitale si arricchisce di una nuova, affascinante prospettiva internazionale grazie alla mostra collettiva "Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story". Ospitata nelle prestigiose sale del Museo Venanzo Crocetti, l'esposizione rappresenta un viaggio immersivo che trasporta il visitatore dalle vette del Caucaso fino al cuore della Roma storica.

Roma, al Museo Crocetti l'arte georgiana in scena - Gli artisti coinvolti utilizzeranno un linguaggio universale per superare i confini geografici, offrendo al pubblico romano una panoramica sull' essenza dell' arte georgiana. it.blastingnews.com

