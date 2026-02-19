Angelina Mango ecco quanto fa male il non ascoltarsi
Angelina Mango ha spiegato quanto possa essere doloroso ignorare i propri sentimenti, soprattutto prima di un grande ritorno sul palco. La cantante ha condiviso che, spesso, si sente persa tra le emozioni e le aspettative, rischiando di perdere il contatto con sé stessa. La sua sincerità ha colpito i fan, che apprezzano la sua autenticità. Angelina ha deciso di ascoltare di più il proprio cuore, dedicandosi alla musica con maggiore consapevolezza. La sua prossima esibizione si avvicina, e lei si prepara con nuove energie.
Parole profonde e sincere quelle di Angelina Mango, che ha scelto di lasciarsi andare alle sensazioni prima di un ritorno speciale sui palchi Siamo solo a due giorni dall’inizio del tour e Angelina Mango fa una scelta insolita. Non si concede ai microfoni della stampa ma sceglie di lasciarsi andare scrivendo una pagina di diario sul suo quadernino. Parole toccanti, che fanno intuire lo stato d’animo di un’artista che è rimasta in silenzio per ben due anni. Era infatti il 2024 quando Angelina si prende una pausa dalla musica, ma forse ancor più dalle scene pubbliche. Una decisione legata a motivi di salute, che oggi ricollega al “non ascoltarsi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa maleSempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno.
Leggi anche: Piccolo, nascosto e sorprendentemente chic. È il rook piercing: ecco cos’è, quanto fa male
Angelina Mango, Madame - ioeio
Argomenti discussi: Affari Tuoi, serio richiamo per la Rai: l’azienda nei guai per una violazione, ecco l’accusa.
Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: Ecco cosa mi ha fatto ammalare, la verità sullo stop ai concertiLa cantautrice lucana si prepara a esibirsi nei teatri italiani a partire dal 2 marzo. E intanto rivela tra le lacrime quello che ha dovuto attraversare. Ecco i dettagli. libero.it
Angelina Mango, tour dopo malattia: Ho pianto ma mi sento libera/ Ecco cosa mi ha fatto ammalareAngelina Mango pronta per il tour dopo malattia: Ho pianto ma mi sento libera, ecco cosa mi ha fatto ammalare: nè lo stress nè il successo ... ilsussidiario.net
Angelina Mango rompe il silenzio sui suoi problemi: il coraggio di dire la verità facebook
Angelina Mango scrive una lettera ai fan prima del tour: "Quello che fa male davvero è non sentirsi liberi". Un racconto intenso sulla sua lunga assenza e sul significato del suo ritorno sul palco. x.com