Angelina Mango ha spiegato quanto possa essere doloroso ignorare i propri sentimenti, soprattutto prima di un grande ritorno sul palco. La cantante ha condiviso che, spesso, si sente persa tra le emozioni e le aspettative, rischiando di perdere il contatto con sé stessa. La sua sincerità ha colpito i fan, che apprezzano la sua autenticità. Angelina ha deciso di ascoltare di più il proprio cuore, dedicandosi alla musica con maggiore consapevolezza. La sua prossima esibizione si avvicina, e lei si prepara con nuove energie.

Parole profonde e sincere quelle di Angelina Mango, che ha scelto di lasciarsi andare alle sensazioni prima di un ritorno speciale sui palchi Siamo solo a due giorni dall’inizio del tour e Angelina Mango fa una scelta insolita. Non si concede ai microfoni della stampa ma sceglie di lasciarsi andare scrivendo una pagina di diario sul suo quadernino. Parole toccanti, che fanno intuire lo stato d’animo di un’artista che è rimasta in silenzio per ben due anni. Era infatti il 2024 quando Angelina si prende una pausa dalla musica, ma forse ancor più dalle scene pubbliche. Una decisione legata a motivi di salute, che oggi ricollega al “non ascoltarsi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelina Mango, ecco quanto fa male il non ascoltarsi

Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa maleSempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno.

Leggi anche: Piccolo, nascosto e sorprendentemente chic. È il rook piercing: ecco cos’è, quanto fa male

Angelina Mango, Madame - ioeio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.