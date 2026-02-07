I nove giorni di Andrew nella villa di Epstein a New York tra le visite delle studentesse dopo la scuola e i giri di soldi | le bugie dell' ex principe

Andrew ha passato nove giorni nella villa di Epstein a New York, tra visite di studentesse e traffico di denaro. Ora, le sue bugie si sgretolano e la sua posizione si fa sempre più fragile. L’ex principe sta lentamente perdendo tutto, incluso il titolo e il rispetto di molti.

Bugie, parole vomitate per coprire verità orribili e orribilmente scomode. Andrew Mountbatten-Windsor sta pian piano perdendo tutto, a partire dal titolo, poi la famiglia, la casa da cui Re Carlo l'ha cacciato. E mentre l'ex principe vede la sua vita andare a rotoli, emergono nuove inquietanti verità sul suo conto. Quelle menzogne con cui aveva provato a coprire un passato di abusi e violenza sembrano sgretolarsi con sempre maggiore velocità. A partire dal suo soggiorno presso la villa di Jeffrey Epstein a New York che, come riporta il Daily Mail, avrebbe coinvolto visite di bambine al termine delle lezioni, feste sregolate e misteriosi pagamenti in contanti da 5mila dollari. 🔗 Leggi su Leggo.it

