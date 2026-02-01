La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale

La Lega ha dato il via alla sua campagna elettorale con una serata ufficiale. La manifestazione ha coinvolto non solo Arezzo, dove si vota per le amministrative, ma anche Lucignano, che torna alle urne dopo l’elezione del nuovo sindaco in Consiglio regionale. La corsa alle prossime elezioni è ormai aperta, e i leader del partito hanno già iniziato a muoversi sul territorio.

All'evento hanno partecipato dirigenti nazionali del partito, parlamentari, amministratori locali ed esponenti della coalizione di centrodestra Una serata che segna l'avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrative di Arezzo, ma anche per quelle di Lucignano, chiamato nuovamente al voto dopo l'elezione del sindaco in Consiglio regionale. Alla cena hanno partecipato dirigenti nazionali delpartito, parlamentari, amministratori locali ed esponenti della coalizione di centrodestra.Ad aprire l'iniziativa il commissario provinciale della Lega, Mario Agnelli, che ha sottolineato la centralità della sfida elettorale e il ruolo determinante che il Carroccio è chiamato a svolgere.

