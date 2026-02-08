Sentenza del Tar sulle spiagge | Un sonoro ’ceffone’ alla giunta Si è solo perso tempo prezioso

La sentenza del Tar mette fine a ogni tentativo di rinviare la gara per le spiagge di Marinella. La giunta ha perso tempo, tra proroghe e rinvii, invece di coinvolgere di più i soggetti interessati. Ora si rischia di perdere un’occasione importante per l’economia turistica della zona.

Con proroghe e rinvii, nel tentativo di evitare o quanto meno posticipare la messa a gara delle spiagge di Marinella, si è solo perso del tempo mentre sarebbe stato preferibile garantire "un coinvolgimento maggiore di tutti i soggetti interessati per rilanciare, non solo a parole e slogan, un pezzo importante dell’economia turistica del territorio". Non è difficile per il Pd, principale forza di opposizione in consiglio comunale a Sarzana, sparare ad alzo zero sull’amministrazione Ponzanelli, dopo la clamorosa (ma forse non imprevedibile) sentenza con cui il Tar ha annullato la delibera di giunta che prorogava le concessioni balneari esistenti al 30 settembre 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

