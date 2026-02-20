Anche l’Ordine dei Medici in campo per l’Ecce Homo di Antonello | richiesta al Ministero per portarlo al MuMe

Istanza formale inviata al ministro della Cultura per assegnare il dipinto rinascimentale al Museo regionale di Messina, valorizzandone il legame storico con la città dello Stretto Non solo istituzioni culturali e mondo accademico: anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina interviene nel dibattito sulla futura collocazione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, recentemente acquisito dallo Stato italiano. Con una formale istanza indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli, l’Ordine chiede che il dipinto venga destinato al Museo Regionale Accascina di Messina (MuMe), ritenuto il luogo più naturale per accogliere l’opera.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dopo un attento studio della pittura posso affermare che Ecce Homo non è del 1608 come invece ho dichiarato più volte, la cura dei dettagli che ho potuto constatare è sconfinata!!! mi riporta alla pittura di Caravaggio del 1602/1603. Anche la cura con cui ha st - facebook.com facebook

#Arte, acquistato dal @MiC_Italia l’ultimo #EcceHomo di #AntonellodaMessina di cui si aveva certezza che fosse rimasto in mani private: pagati a @Sothebyys 14,9 milioni di dollari (poco più di 12,5 milioni di euro) prima che finisse all' #asta. I dettagli x.com