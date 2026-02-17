L' Ecce Homo di Antonello a Messina anche gli Architetti lo vorrebbero in città

L’Ordine degli Architetti di Messina chiede che l’Ecce Homo di Antonello, tornato in Italia, venga esposto nel museo cittadino. La richiesta nasce dal desiderio di valorizzare un capolavoro che rappresenta un punto di riferimento per la storia dell’arte locale. Al momento, il dipinto si trova in Italia dopo aver lasciato il Belgio, e gli architetti vogliono che venga collocato in un luogo accessibile alla comunità.

Anche l'Ordine degli Architetti spera che l'Ecce Homo di Antonello rientrato in Italia sia destinato al museo di Messina. Il presidente Giovanni Lazzari e il consigliere segretario Bruno Barlassina hanno trasmesso una nota anche al ministro della Cultura Giuli. "La presenza dell’“Ecce Homo” a Messina rappresenterebbe un gesto di alto valore simbolico e culturale, capace di rafforzare il legame tra la comunità e uno dei suoi massimi interpreti. In particolare, la collocazione a Messina costituirebbe - si legge - un riconoscimento identitario verso la città natale di Antonello, riaffermando il ruolo della comunità messinese nella storia culturale nazionale; un rafforzamento del sistema museale territoriale, con il MuMe quale sede naturale per valorizzare l’opera in un contesto coerente e qualificato; un contributo alla crescita culturale ed economica del territorio, in linea con le strategie nazionali e regionali di promozione turistica e valorizzazione dei luoghi della cultura; un’opportunità di sviluppo per l’intera Sicilia, attraverso un attrattore culturale di rilevanza internazionale che può generare ricadute positive su turismo, ricerca e formazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sotheby’s ritira l’Ecce Homo di Antonello da Messina, lo ha acquistato lo Stato italianoSotheby’s ha ritirato all’asta il celebre dipinto ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, uno dei più importanti artisti del Rinascimento.

Antonello da Messina: lo Stato salva l’“Ecce Homo”, capolavoro rinascimentale torna in Italia e a Napoli.L’Italia ha riportato a casa un capolavoro del Rinascimento: l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, che ora tornerà a essere esposto in un museo a Napoli.

