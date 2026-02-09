L’Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Italia | Hyerace sollecita la destinazione al Museo regionale
L’Italia accoglie di nuovo l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina. Lo Stato ha acquistato il quadro, che era stato messo all’asta da Sotheby’s la settimana scorsa. Il dipinto, un capolavoro giovanile del maestro siciliano, torna così nel nostro paese, dopo aver rischiato di essere venduto all’estero. Hyerace ha già chiesto che l’opera venga destinata al Museo regionale, per permettere a tutti di ammirarla di nuovo.
Una buona notizia per il patrimonio artistico nazionale arriva dall’Italia: lo Stato ha acquisito l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, capolavoro giovanile del maestro siciliano, ritirato dall’asta di Sotheby’s prevista giovedì scorso con una stima tra i 10 e i 15 milioni di dollari. La.🔗 Leggi su Messinatoday.it
