Eolico sul Crociglia parere negativo anche dalla Provincia | Incompatibile

La Provincia di Piacenza ha bocciato il progetto eolico sul Crociglia, sostenendo che non si può realizzare. La decisione arriva dopo che i tecnici hanno esaminato le richieste di Ferriere Wind S., che aveva previsto l’installazione di diverse turbine in quella zona. La presidente Monica Patelli ha spiegato che le analisi hanno evidenziato problemi di compatibilità ambientale e di impatto sul paesaggio. La proposta prevedeva l’installazione di almeno dieci turbine alte oltre 100 metri, ma l’ente ha ritenuto che questa soluzione non si possa adottare.

L'ente: «Progetto carente, numerose le criticità rilevate. Nella documentazione non si parla di dissesto e tutela delle acque». Patelli: «Tutto il Consiglio provinciale è contrario» La presidente della Provincia, Monica Patelli, informa che gli uffici tecnici della Provincia di Piacenza hanno concluso le verifiche tecniche sul progetto di impianto eolico "Ferriere", proposto da Ferriere Wind S.r.l. e attualmente in fase di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al quale compete la determinazione finale in merito all'ammissibilità dell'intervento.