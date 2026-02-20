Anche i pomodori egiziani arrivano sulle tavole degli italiani

Il deserto egiziano diventa terreno fertile per i pomodori, causa della crescente richiesta internazionale. Le aziende agricole locali usano nuove tecniche di irrigazione e coltivano varietà resistenti alla siccità. Questi pomodori, già apprezzati sul mercato europeo, ora raggiungono anche le tavole italiane. Le aziende egiziane puntano a espandere la produzione, sfruttando l’innovazione e il clima favorevole. La presenza di pomodori egiziani nei supermercati italiani cresce di mese in mese, portando una novità sulla nostra tavola.

Dopo quelli cinesi, è il turno dell'oro rosso proveniente dal paese di Al-Sisi. Il problema non è la concorrenza in sé, che fa parte delle regole del mercato, ma quella sleale. "Siamo di fronte a un quadro di massima allerta", ha dichiarato il deputato Carloni, che ha denunciato pratiche definite incompatibili con gli standard europei Il deserto egiziano si trasforma in terra coltivabile per il pomodoro, con l'obiettivo dichiarato di rendere l'Egitto una potenza agroalimentare d'esportazione.

Plastiche, dal mare arrivano sulle nostre tavoleLe plastiche provenienti dal mare stanno contaminando le nostre tavole, mettendo a rischio la salute e l’ambiente.

