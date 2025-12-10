Plastiche dal mare arrivano sulle nostre tavole
Le plastiche provenienti dal mare stanno contaminando le nostre tavole, mettendo a rischio la salute e l’ambiente. L’inviata di
L’inviata di "È sempre Cartabianca" s’imbarca, dal porto di Fiumicino, assieme a un gruppo di pescatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cambio di rotta negli allevamenti di cozze, un progetto studia la riduzione delle plastiche in mare
È sempre Cartabianca. . Plastiche dal mare arrivano sulle nostre tavole, Loredana Cannata: "Il cambiamento deve partire da noi, non possiamo sempre aspettarci che tutto parta dalla politica" #ÈsempreCartabianca Vai su Facebook
Le microplastiche sono arrivate nelle nostre arterie: più che raddoppiato il rischio di infarto e ictus, lo studio italiano - Secondo Giuseppe Paolisso, coordinatore dello studio, la presenza di queste particelle plastiche nelle placche aterosclerotiche potrebbe aumentare l’infiammazione e l’instabilità delle arterie, ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Davide Piganzoli: “La Visma crede in me per le corse a tappe. La Polti mi ha dato un bagaglio enorme” oasport.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it