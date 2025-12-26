Santo Stefano il giorno degli avanzi diventa tradizione anche sulle tavole reggine

Per contrastare lo spreco in un periodo in cui le tasche degli italiani sono più leggere, anche quest'anno l'84% delle famiglie italiane porterà in tavola come da prassi gli avanzi del Natale della vigilia e del pranzo, tra creatività e rispetto per l'ambiente dimostrando come il riuso dei cibi.

