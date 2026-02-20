Amsef ecco il bando di gara Operazione da 4,5 milioni | Mantenere tutti i dipendenti

L’amministrazione comunale di Ferrara ha annunciato ieri il bando di gara per la vendita di Amsef, la società di onoranze funebri controllata indirettamente dal Comune. L’operazione, valutata circa 4,5 milioni di euro, mira a mantenere tutti i posti di lavoro e garantire continuità ai servizi. Sul sito di Ferrara Tua è stato pubblicato l’avviso, che ha suscitato molte reazioni tra i lavoratori e i cittadini. La procedura prevede una fase di offerte entro le prossime settimane.

E bando fu. Ieri, sul sito di Ferrara Tua, è comparso l'avviso pubblico più dibattuto degli ultimi mesi: quello per la cessione delle quote di Amsef, la società che si occupa di onoranze funebri indirettamente partecipata dal Comune. Analizziamo l'atto. I requisiti minimi per l'accesso all'acquisizione della società sono due: "Disporre della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione" e "svolgere attività di onoranza funebre e gestire almeno una casa funeraria con ricavi almeno due volte superiori a quelli di Amsef attestati del relativo bilancio del 2024 (3,372 milioni). I dati temporali.