Appalto fogne da 16 milioni di euro | Giusto escludere tutti dalla gara

Un contenzioso tra le parti ha portato davanti al Tar di Bologna la questione relativa all’esclusione di alcuni concorrenti dall’appalto delle fognature, del valore di 16 milioni di euro, indetto da Hera. La discussione si concentra sulla legittimità delle esclusioni e sulle modalità di partecipazione alla gara, evidenziando le delicatezze normative e procedurali coinvolte in questa procedura di affidamento pubblico.
Tutti contro tutti davanti al Tar di Bologna in questo braccio di ferro che riguardava un appalto Hera. La prima classificata, poi esclusa. E la seconda classificata, poi esclusa. Al centro di tutto, c’era l’affidamento delle prestazioni legate alle fosse biologiche di impianti di depurazione e acquedotto oltre al mantenimento degli impianti fognari stradali. Un lotto del valore di quasi 16 milioni di euro che nessuno si era aggiudicato a causa di lamentate mancanze sui mezzi di lavoro spingendo Hera spa a indire una nuova gara. E ora i giudici bolognesi hanno di fatto avvallato il percorso della multiutility non solo respingendo i ricorsi principali e i motivi aggiunti delle due ditte, ma dichiarando improcedibili i ricorsi incidentali e condannando ciascuna delle due - Castiglia srl e Venturi Autospurghi srl - a pagare 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
