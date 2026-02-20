Amori e manie nella Parigi contemporanea | Paul & Paulette Take a Bath dal 5 marzo al cinema
Il film “Paul & Paulette Take a Bath” di Jethro Massey, presentato alla Mostra di Venezia, arriva nei cinema italiani il 5 marzo. La pellicola racconta le stranezze di due amanti parigini che si confrontano con le loro ossessioni quotidiane. Il regista britannico ha scelto di ambientare la storia tra le strade di Parigi, dove i personaggi vivono momenti di intimità e confusione. Dopo aver vinto il Premio del Pubblico, il film si prepara a conquistare anche il pubblico italiano con le sue scene intime e il ritmo coinvolgente.
ROMA – Arriva nei cinema italiani dal 5 marzo “Paul & Paulette Take a Bath”, film d’esordio dell’inglese Jethro Massey, presentato alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Premio del Pubblico. Sono ora disponibili il poster ufficiale e il trailer del film. In una Parigi intima e insolita, dall’incontro casuale tra l’americano Paul e la francese Paulette nasce un insolito rapporto che si sviluppa attorno a un gioco macabro: la messa in scena di crimini cruenti di epoche passate nei luoghi in cui sono avvenuti. Per lei è un tentativo di fuggire dai ricordi che la perseguitano.🔗 Leggi su Lopinionista.it
"Paul and Paulette Take a Bath" di Jethro Massey sarà proiettato in lingua originale (inglese, francese) con sottotitoli in italiano al cinema La Compagnia sabato 14 febbraio alle 21:30 #versioneoriginale #linguaoriginale #originalsound - facebook.com facebook
