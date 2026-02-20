Il film “Paul & Paulette Take a Bath” di Jethro Massey, presentato alla Mostra di Venezia, arriva nei cinema italiani il 5 marzo. La pellicola racconta le stranezze di due amanti parigini che si confrontano con le loro ossessioni quotidiane. Il regista britannico ha scelto di ambientare la storia tra le strade di Parigi, dove i personaggi vivono momenti di intimità e confusione. Dopo aver vinto il Premio del Pubblico, il film si prepara a conquistare anche il pubblico italiano con le sue scene intime e il ritmo coinvolgente.

ROMA – Arriva nei cinema italiani dal 5 marzo “Paul & Paulette Take a Bath”, film d’esordio dell’inglese Jethro Massey, presentato alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Premio del Pubblico. Sono ora disponibili il poster ufficiale e il trailer del film. In una Parigi intima e insolita, dall’incontro casuale tra l’americano Paul e la francese Paulette nasce un insolito rapporto che si sviluppa attorno a un gioco macabro: la messa in scena di crimini cruenti di epoche passate nei luoghi in cui sono avvenuti. Per lei è un tentativo di fuggire dai ricordi che la perseguitano.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Amori e manie nella Parigi contemporanea: “Paul & Paulette Take a Bath” dal 5 marzo al cinema

Leggi anche: “Paul & Paulette Take a Bath”: amore, ossessioni e Parigi segreta

Leggi anche: “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.