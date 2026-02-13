Paul & Paulette Take a Bath | amore ossessioni e Parigi segreta

Paul e Paulette si immergono in una Parigi nascosta, tra amori ossessivi e segreti svelati, nel nuovo film “Paul & Paulette Take a Bath”. La pellicola di Jethro Massey, che esordisce al cinema dal 5 marzo e ha già conquistato il premio a Venezia, si distingue per il suo stile tra grottesco e malinconico. Il trailer e il poster mostrano un’interpretazione visiva intensa, che pone l’accento su un amore complicato e su una città che sembra respirare mistero.

Dal 5 marzo al cinema "Paul & Paulette Take a Bath", esordio di Jethro Massey premiato a Venezia. Trailer e poster svelano un film tra grottesco e malinconia. Arriva nelle sale italiane il 5 marzo Paul & Paulette Take a Bath, sorprendente esordio del regista inglese Jethro Massey, già vincitore del Premio del Pubblico alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia. Cat People distribuisce ora il film nelle sale e rende disponibili trailer e poster ufficiali, che anticipano un'opera fuori dagli schemi, capace di mescolare ironia nera, romanticismo distorto e riflessioni contemporanee.