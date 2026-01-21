Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione aggravata e minacce, in relazione alle recenti vicende legate ad Alfonso Signorini. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo, portando a richieste di intervento e restrizioni sull’uso dei social media da parte di Corona. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e l’importanza di rispettare i limiti legali nel confronto pubblico.

(Adnkronos) – Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce in merito a quanto sta accadendo intorno al caso di Alfonso Signorini. La società, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto, inoltre, una misura di prevenzione per impedire al creatore di ‘Falsissimo’ di tornare a parlare del presunto ‘sistema Signorini’ su cui indaga la Procura di Milano. Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione, è stato interrogato lo scorso 7 gennaio, mentre due giorni fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno ha confermato davanti ai magistrati di Milano le accuse contenute nella sua denuncia contro il direttore della rivista ‘Chi’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mediaset denuncia Corona per diffamazione e come Signorini chiede di vietargli l’uso dei social

