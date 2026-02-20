Amici Riccardo si scusa dopo la mancata espulsione | la reazione di Alessio

Riccardo Stimolo si scusa pubblicamente dopo che il suo tentativo di espulsione non è andato a buon fine. La decisione ha suscitato sorpresa tra i compagni di scuola, specialmente tra Alessio, che ha espresso il suo disappunto. Durante la puntata, Riccardo ha spiegato di aver agito in modo impulsivo e di voler rimediare al fraintendimento. La scena si è svolta davanti a tutta la classe, lasciando tutti senza parole.

Il daytime di Amici 25 di venerdì 20 febbraio 2026 ha riportato Riccardo Stimolo al centro dell'attenzione, ma stavolta non per una performance. Dopo settimane di discussioni e richieste di provvedimenti da parte del pubblico, il cantante ha parlato ai compagni per scusarsi di alcuni comportamenti tenuti negli ultimi mesi. Le sue parole, però, hanno creato numerose polemiche e reazioni sui social. Alessio Di Ponzio ha reagito in maniera piuttosto forte alle parole del cantante. Riccardo Stimolo torna protagonista nel daytime di Amici. Nel segmento andato in onda su Canale 5, Riccardo Stimolo chiede ai compagni di ascoltarlo e ammette di essere consapevole di non essersi comportato sempre nel modo giusto.