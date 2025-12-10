Amici mancata espulsione di Riccardo Stimolo | intervengono due ballerini

Il dibattito su Riccardo Stimolo di Amici 25 continua a suscitare polemiche, soprattutto dopo la mancata espulsione e le controversie emerse dal suo passato social. Nonostante le scuse ufficiali, alcuni spettatori hanno espresso giudizi severi, alimentando un acceso confronto tra sostenitori e detrattori. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, alimentando discussioni intense tra fan e addetti ai lavori.

Il dibattito su Riccardo Stimolo di Amici 25 non si placa. Dopo i contenuti riemersi dal suo passato social e le scuse pronunciate in trasmissione, la reazione di una parte del pubblico è stata durissima. Nelle ultime ore si è aggiunta una voce che pesa. Quella dei Choros Ballet, Tim e Tiziano, duo amatissimo su YouTube per “dance comedy e reaction”. I due ballerini hanno puntato il dito contro la messa in scena del confronto con la sociolinguista Vera Gheno, giudicando inadeguate parole e tempi, e contestando soprattutto la mancata espulsione del cantante dalla scuola. Vincitore di Amici escluso dal festival di Sanremo 2026 Il video-reaction che infiamma i social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, mancata espulsione di Riccardo Stimolo: intervengono due ballerini

Amici, Riccardo sulla graticola per i commenti del 2023: “Scuse tardive, deve lasciare la scuola” - E non soltanto perché ad Amici le canzoni da imparare sono molte, le lezioni da affrontare con serietà pure e i giudizi sulle performan ... Scrive msn.com

Sabato 6 Dicembre, dopo lunghe sofferenze è mancata all’affetto dei suoi cari Massimina Scattolin vedova di Manarin Romolo di anni 79 Ne danno il doloroso annuncio il fratello Giovanni, la sorella Bruna, le cognate, i nipoti, i pronipoti, i parenti e gli amici tutti Vai su Facebook