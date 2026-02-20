Amici 25 Riccardo Stimolo si scusa e racconta | In passato venivo emarginato

Riccardo Stimolo, noto tra i concorrenti di Amici 25, si scusa pubblicamente dopo aver fatto un gesto controverso nei confronti di Alessio Di Ponzio. Durante un confronto in studio, ha condiviso di aver subito emarginazioni in passato, che lo hanno segnato profondamente. Riccardo ha spiegato di voler lasciarsi alle spalle le tensioni e di desiderare un nuovo inizio nel programma. Ora, si concentra sul percorso di crescita e di riscatto.

Dopo la polemica per un gesto contro Alessio Di Ponzio, Riccardo Stimolo si scusa e racconta il suo passato di emarginazione, spiegando le difficoltà vissute e la volontà di ricominciare ad Amici 25. Nel daytime di oggi venerdì 20 febbraio 2026 di Amici 25 il protagonista è stato Riccardo Stimolo, finito nei giorni scorsi al centro di una bufera mediatica per un gesto ritenuto omofobo ne i confronti di Alessio Di Ponzio. Sui social, dopo l'episodio, in molti avevano chiesto la sua squalifica dell'allievo di Rudy Zerbi. Le scuse di Riccardo Stimolo nel daytime Oggi il cantante ha deciso di esporsi pubblicamente, scusandosi per quanto accaduto e collegando il suo comportamento a esperienze personali legate a un forte senso di isolamento vissuto in passato.