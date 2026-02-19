Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio | un' allieva conquista la maglia del serale

Da movieplayer.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 febbraio, ad Amici 25, un’allieva ottiene la maglia per il serale, sorprendendo tutti in studio. La ragazza ha mostrato grande impegno durante le prove e ha convinto i giudici con la sua voce e presenza scenica. I compagni di squadra la applaudono mentre si prepara a affrontare la prossima sfida. La puntata si anima con le reazioni del pubblico e le performance di altri concorrenti, creando un’atmosfera tesa e coinvolgente. La decisione finale cambia gli equilibri della gara e lascia i telespettatori con la voglia di scoprire il futuro.

Questa settimana, ad Amici 25, la puntata del 22 febbraio regala grandi emozioni: un'allieva conquista la maglia per il serale, mentre il pubblico in studio partecipa attivamente ai giudizi sulle esibizioni. Oggi, 19 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 22 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Briga.Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, dopo Emiliano, Alex e Michele un'altra allieva si è assicurata l'accesso al serale, rendendo questa puntata particolarmente emozionante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio un allieva conquista la maglia del serale
© Movieplayer.it - Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio: un'allieva conquista la maglia del serale

Anticipazioni Amici 25, puntata 8 febbraio 2026: assente Alessio, sfide cancellate e prima proposta per la maglia del seraleVenerdì scorso si è registrata la puntata del 25esimo anniversario di Amici, che andrà in onda domenica.

Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuolaNella puntata di domenica 1 febbraio di Amici 25, gli studenti si sfidano tra prove di danza e canto.

Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio un'eliminazione inaspettata e due n

Video Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio un'eliminazione inaspettata e due n
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy Zerbi; Amici 25, anticipazioni del 15 febbraio: ecco chi sono i primi allievi che andranno al serale; Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospiti; Amici 25, spoiler registrazione 15 febbraio, tre allievi al serale: eliminati, classifica ballo e canto ed esito delle sfide.

Amici 25, anticipazioni puntata 22 febbraio 2026: chi è la seconda cantante ammessa al serale?La corsa al Serale entra nel vivo e Amici 25 si prepara a una delle puntate più attese della stagione. Domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle 14 su ... ilsipontino.net

amici 25 anticipazioni puntataAmici 25, anticipazioni: nuovo accesso al SeraleAmici 25, anticipazioni: nuovo accesso al Serale. Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio anche all’ambiente social. blogtivvu.com