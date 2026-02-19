Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio | un' allieva conquista la maglia del serale

Il 22 febbraio, ad Amici 25, un’allieva ottiene la maglia per il serale, sorprendendo tutti in studio. La ragazza ha mostrato grande impegno durante le prove e ha convinto i giudici con la sua voce e presenza scenica. I compagni di squadra la applaudono mentre si prepara a affrontare la prossima sfida. La puntata si anima con le reazioni del pubblico e le performance di altri concorrenti, creando un’atmosfera tesa e coinvolgente. La decisione finale cambia gli equilibri della gara e lascia i telespettatori con la voglia di scoprire il futuro.

Questa settimana, ad Amici 25, la puntata del 22 febbraio regala grandi emozioni: un'allieva conquista la maglia per il serale, mentre il pubblico in studio partecipa attivamente ai giudizi sulle esibizioni. Oggi, 19 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 22 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Briga. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, dopo Emiliano, Alex e Michele un'altra allieva si è assicurata l'accesso al serale, rendendo questa puntata particolarmente emozionante.

Amici 25, anticipazioni puntata 22 febbraio 2026: chi è la seconda cantante ammessa al serale? La corsa al Serale entra nel vivo e Amici 25 si prepara a una delle puntate più attese della stagione. Domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle 14...