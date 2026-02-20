Ami Nakai, la giovane pattinatrice giapponese, ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026 grazie alla sua esibizione sul ghiaccio. La sua performance sorprendente, all’età di soli 17 anni, ha trasformato una stagione di passaggio in una vittoria memorabile. La ragazza ha dimostrato grande maturità, affrontando con sicurezza le difficoltà tecniche e le emozioni della gara. La sua medaglia apre una nuova pagina per il pattinaggio artistico giapponese, lasciando intendere un futuro promettente. Ora si attende di vedere le sue prossime mosse.

Il ghiaccio di Milano-Cortina 2026 ha ufficialmente consacrato una nuova stella: Ami Nakai. A soli 17 anni, la pattinatrice giapponese ha trasformato quello che doveva essere un semplice anno di transizione nel suo capolavoro atletico, culminato con una medaglia di bronzo olimpico che sa già di futuro. Fino a pochi mesi fa, il nome di Ami Nakai non figurava tra le favorite per il podio a cinque cerchi. Eppure, la sua parabola è la dimostrazione di come lo sport possa scavalcare ogni programmazione e sorprendere, sempre. All’inizio della stagione 2025-26, il suo debutto tra le “senior”, Ami non osava nemmeno pronunciare la parola “Olimpiadi”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ami Nakai, chi è il prodigio giapponese del pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali 2026

