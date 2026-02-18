Ami Nakai ha ottenuto il miglior punteggio nello short program femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance senza errori. La giovane giapponese ha superato Sakamoto, che ha commesso un errore durante la sua esibizione, rallentando così la sua corsa verso la medaglia. Nel frattempo, Gutmann ha perso terreno a causa di un passo falso che le ha impedito di mantenere il ritmo.

Si chiude nel segno di Ami Nakai lo short program individuale femminile, segmento di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo una gara di grande livello, la giovanissima atleta nipponica ha avuto la meglio su concorrenti più esperte e quotate, complice un programma di alto spessore tecnico scevro da sbavature di rilievo. Nello specifico l’atleta di coach Kensuke Nakaniwa ha fatto la differenza aprendo il corto con un triplo axel ben eseguito, per poi passare in rassegna il triplo lutz combinato con il triplo toeloop e un triplo rittberger in zona bonus. Ottime anche le trottole, valutate di livello 4 così come la serie di passi; una serie di fattori che le hanno permesso di salire fino a quota 78. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, Nakai precede Sakamoto nello short alle Olimpiadi, un errore frena Gutmann

Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donneSi conclude la prima giornata dei Four Continents 2026 di pattinaggio artistico, disputata al National Indoor Stadium di Pechino.

LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nakai incanta, Gutmann sbaglia ed è lontana dalle primeNakai ha stupito durante la gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, mentre Gutmann ha commesso un errore che le ha impedito di avvicinarsi alle prime posizioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.