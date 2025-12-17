Pattinaggio artistico | alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028 mancherà una specialità storica
Alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028, in programma in Italia sulle Dolomiti e in Valtellina, mancherà una specialità storica del pattinaggio artistico. Il Comitato Olimpico Internazionale ha recentemente annunciato il programma della manifestazione, suscitando attenzione e discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Una notizia da non sottovalutare. Ieri, martedì 16 dicembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha svelato il programma delle Olimpiadi Invernali Giovanili che si svolgeranno nel 2028 in Italia, precisamente sulle Dolomiti ed in Valtellina. L’annuncio riguarda anche il pattinaggio di figura, considerata l’eliminazione della specialità delle coppie dal programma. Non sono arrivate alcune motivazioni ufficiali circa l’esclusione. La disciplina rimarrà comunque attiva con quattro gare: al posto delle coppie ci sarà infatti il pattinaggio sincronizzato (segmento unico). Si potrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – ipotizzare che la scelta sia stata dettata dalla scarsa partecipazione in termini di Paesi coinvolti, anche se si tratta di una deduzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
