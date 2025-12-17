Pattinaggio artistico | alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028 mancherà una specialità storica

Alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028, in programma in Italia sulle Dolomiti e in Valtellina, mancherà una specialità storica del pattinaggio artistico. Il Comitato Olimpico Internazionale ha recentemente annunciato il programma della manifestazione, suscitando attenzione e discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

