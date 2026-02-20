America’s Cup a rischio? Procura indaga | Bagnoli tra lavori e allarme

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta dopo i lavori nella zona di Bagnoli, legati alla preparazione dell’America’s Cup. L’indagine mira a verificare eventuali danni ambientali causati dalle attività di ristrutturazione e dagli interventi sul sito ex-Italsider. Recentemente, i tecnici hanno effettuato un sopralluogo per controllare lo stato dell’area e raccogliere eventuali prove. Gli ambientalisti avevano sollevato preoccupazioni sui rischi di contaminazione, mentre gli operatori insistono sulla sicurezza dei lavori. La situazione resta sotto osservazione.

Bagnoli, la Procura indaga tra lavori per l'America's Cup e timori ambientali: sopralluogo nell'area ex-Italsider. Un team di magistrati della Procura di Napoli ha effettuato un sopralluogo nell'area di Bagnoli, epicentro di un ambizioso progetto di riqualificazione in vista dell'America's Cup del 2027, per verificare segnalazioni di potenziali rischi ambientali e sanitari legati ai cantieri. L'indagine, avviata a seguito di una denuncia di residenti, mira a accertare se le attività in corso rispettino le normative e tutelino la salute pubblica. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha assicurato piena collaborazione.