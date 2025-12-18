Lavori America' s Cup alla colmata di Bagnoli | Sono pericolosi esposto alla Procura

Lavori alla colmata di Bagnoli durante l'America's Cup suscitano preoccupazioni per la sicurezza. La presenza di una grossa pinza meccanica in azione e l’uso di un telo geotermico per coprire l’area alimentano timori tra residenti e ambientalisti. Un esposto alla Procura evidenzia possibili rischi e criticità, sollevando interrogativi sulla gestione del cantiere e sulle misure di tutela adottate in un contesto così delicato.

De Luca, occhi aperti su lavori America's Cup o si va in galera - "Bisogna fare molta attenzione sulla correttezza dei percorsi amministrativi, bisogna essere precisi, non arronzare per la fretta perché si passano guai e si va in galera, ma bisogna rispettare i ... ansa.it

America's Cup, poi balneabilità e colmata restituita alla cittadinanza: Manfredi sul futuro di Bagnoli | VIDEO - È il primo intervento sul fronte mare direttamente visibile del grande progetto di bonifica e rigenerazione ... napolitoday.it

