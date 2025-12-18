Lavori America' s Cup alla colmata di Bagnoli | Sono pericolosi esposto alla Procura
Lavori alla colmata di Bagnoli durante l'America's Cup suscitano preoccupazioni per la sicurezza. La presenza di una grossa pinza meccanica in azione e l’uso di un telo geotermico per coprire l’area alimentano timori tra residenti e ambientalisti. Un esposto alla Procura evidenzia possibili rischi e criticità, sollevando interrogativi sulla gestione del cantiere e sulle misure di tutela adottate in un contesto così delicato.
La grossa pinza meccanica ha già iniziato a lavorare sul lungomare di Bagnoli, mentre un “velo pietoso”, un telo geotermico, ha iniziato a ricoprire la colmata. Eretta negli anni '60 con 195mila mq di scarti industriali, resterà dov'è per l’80% della sua estensione anche se una legge del 1996 (!). 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Bagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: «Passo importante per dare nuovo volto all?area»
Leggi anche: Bagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: L’area avrà presto un nuovo volto
Bagnoli verso l’America’s Cup: partita la bonifica della costa; America’s Cup, il team britannico Youth and Women in mare a Barcellona; America's Cup, esposto in Procura: «I lavori in atto sono uno pericolo»; Bagnoli accelera per l’America’s Cup: via alla maxi-bonifica della costa.
America's Cup a Bagnoli, via all'abbattimento del pontile centrale ex Italsider: “Area finalmente restituita alla città” - Sono iniziati stamattina i lavori di rimozione della struttura da lungo tempo dismessa. napolitoday.it
De Luca, occhi aperti su lavori America's Cup o si va in galera - "Bisogna fare molta attenzione sulla correttezza dei percorsi amministrativi, bisogna essere precisi, non arronzare per la fretta perché si passano guai e si va in galera, ma bisogna rispettare i ... ansa.it
America's Cup, poi balneabilità e colmata restituita alla cittadinanza: Manfredi sul futuro di Bagnoli | VIDEO - È il primo intervento sul fronte mare direttamente visibile del grande progetto di bonifica e rigenerazione ... napolitoday.it
Lavori a Bagnoli per la coppa America 2027.... - facebook.com facebook
I listini europei aprono misti, attesa per dati del lavoro Usa • Aprono miste le borse dell'eurozona, con gli investitori che attendono le decisioni delle banche centrali scegliendo un atteggiamento cauto anche in vista del dato americano sul mercato de… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.