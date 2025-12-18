Lavori America' s Cup alla colmata di Bagnoli | Sono pericolosi esposto alla Procura

Lavori alla colmata di Bagnoli durante l'America's Cup suscitano preoccupazioni per la sicurezza. La presenza di una grossa pinza meccanica in azione e l’uso di un telo geotermico per coprire l’area alimentano timori tra residenti e ambientalisti. Un esposto alla Procura evidenzia possibili rischi e criticità, sollevando interrogativi sulla gestione del cantiere e sulle misure di tutela adottate in un contesto così delicato.

La grossa pinza meccanica ha già iniziato a lavorare sul lungomare di Bagnoli, mentre un “velo pietoso”, un telo geotermico, ha iniziato a ricoprire la colmata. Eretta negli anni '60 con 195mila mq di scarti industriali, resterà dov'è per l’80% della sua estensione anche se una legge del 1996 (!). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

