AMD suggerisce l’arrivo di una nuova Xbox nel 2027

Microsoft accelera i piani e potrebbe lanciare una nuova Xbox già nel 2027. Secondo fonti vicine all’azienda, la tabella di marcia si riduce e il lancio si sposta di qualche anno in avanti. La conferma ufficiale ancora non c’è, ma i segnali sono chiari: la corsa alla next-gen si fa più intensa.

(Adnkronos) – La tabella di marcia di Microsoft per la prossima generazione di console sembra aver subito una contrazione temporale rispetto alle previsioni iniziali. Sebbene i documenti emersi durante il contenzioso con l'FTC indicassero originariamente il 2028 come anno di uscita sul mercato, le recenti dichiarazioni di Lisa Su, CEO di AMD, hanno riposizionato l'obiettivo al 2027. Durante una call dedicata ai risultati finanziari, la dirigente ha confermato che lo sviluppo dei chip semi-custom per la nuova macchina di Redmond procede regolarmente, offrendo la base tecnologica necessaria per un debutto sul mercato tra meno di due anni.

