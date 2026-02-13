AMD avanza nei desktop e server | Intel perde terreno nel mobile ma resta leader del mercato CPU

Nel quarto trimestre del 2025, AMD ha conquistato nuove quote di mercato nei computer desktop, spinta dall'aumento della domanda di processori più efficienti. Questa crescita si riflette anche nel settore dei server, dove AMD si fa strada con successo, mentre Intel, pur mantenendo il primato nel segmento mobile, perde terreno nel mercato dei desktop. La competizione si fa più agguerrita, soprattutto tra i produttori che puntano su tecnologie avanzate per attirare gli utenti.

AMD Avanza nel Mercato Desktop, Intel Resta Leader ma Perde Terreno. Il mercato dei processori per computer desktop continua a evolvere, con AMD che guadagna quote di mercato a discapito di Intel nel quarto trimestre del 2025. Nonostante Intel mantenga la posizione dominante, l’aumento della presenza di AMD, arrivata al 29,2%, testimonia una crescente competizione e un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, soprattutto nei settori dei server e dell’intelligenza artificiale. Crescita di AMD, Calo di Intel nel Segmento Mobile. I dati di Mercury Research evidenziano una crescita significativa per AMD, che ha incrementato la sua quota di mercato di 4,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

AMD chiude il 2025 con un record storico di ricavi: 34,6 miliardi di dollari, grazie a una crescita del 34% nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente.

AMD vola ai massimi storici mentre Intel continua a perdere terrenoIl 2025 si è concluso in pompa magna per AMD che è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato nei principali segmenti CPU. È quanto emerge da dati diffusi da Mercury Research, dai quali si evince ... macitynet.it

AMD ha chiuso il 2025 al massimo storico: quote record per Ryzen ed EPYCAMD ha concluso il quarto trimestre 2025 con le quote di mercato più alte di sempre nei segmenti desktop e server. Secondo Mercury Research, crescono unità e ricavi per Ryzen ed EPYC, con progressi an ... hwupgrade.it