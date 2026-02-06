Amazon Luna e Prime Gaming ecco le novità di Febbraio 2026 con Alan Wake 2 gratis e tanto altro

Con l’arrivo di febbraio 2026, Amazon aggiorna ancora una volta la sua offerta per gli abbonati Prime. Questa volta, il colosso dello shopping online mette a disposizione giochi gratuiti come Alan Wake 2 su Luna e tanti altri titoli sia sulla piattaforma cloud che nella sezione di Prime Gaming. Gli utenti potranno ora scoprire nuove avventure senza spendere di più, grazie alle novità del mese.

Con l'arrivo di Febbraio 2026, Amazon rinnova l'offerta videoludica per gli abbonati Prime, arricchendo il catalogo cloud di Amazon Luna e la selezione di giochi PC di Prime Gaming. Il mese si apre con una proposta particolarmente forte, guidata dall'inclusione di Alan Wake 2 tra i titoli giocabili in streaming senza costi aggiuntivi. L'obiettivo è offrire varietà, accessibilità immediata e contenuti di peso, sfruttando il cloud gaming e i giochi riscattabili per PC. Tutti i contenuti sono inclusi nell'abbonamento Prime, senza acquisti extra. Per quanto riguarda Amazon Luna, i membri Prime possono accedere a una libreria in continua rotazione con oltre 50 giochi giocabili in streaming.

