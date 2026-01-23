Alan Wake 2 ha venduto poco per colpa di Epic? Risponde Remedy

Recentemente si è discusso delle vendite di Alan Wake 2 e dell’eventuale influenza di Epic Games sulla sua diffusione. In questo contesto, Remedy ha condiviso la propria posizione, cercando di chiarire i fattori che hanno contribuito alle performance commerciali del titolo. La questione riguarda principalmente le scelte di distribuzione e il mercato, offrendo un quadro più completo sulla situazione attuale del gioco.

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito sulle prestazioni commerciali di Alan Wake 2 e sul ruolo di Epic Games nella sua distribuzione. Secondo alcune critiche, il gioco avrebbe venduto meno del previsto a causa dell’ esclusiva su Epic Games Store, che ne ha impedito l’uscita su Steam. Il tema finlandese è quindi tornato alla ribalta dopo una serie di dichiarazioni pubbliche che hanno messo in discussione l’efficacia di questo modello, chiarendo la propria posizione. A sollevare il caso è stato Michael Douse, publishing director di Larian Studios, commentando un messaggio di Tim Sweeney sulla concorrenza tra Epic e Steam. 🔗 Leggi su Game-experience.it

