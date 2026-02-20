Alzano Lombardo Michela Moioli torna a casa | Orgogliosa di festeggiare con voi - Video
Michela Moioli torna a casa ad Alzano Lombardo dopo aver vinto due medaglie ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa si è presentata davanti a circa trecento persone radunate sotto il municipio, pronta a condividere la sua gioia. La giovane atleta ha ringraziato il paese per il supporto e ha mostrato l’orgoglio di rappresentare la comunità. La festa continua con musica e sorrisi, mentre la cittadina si prepara a celebrare ulteriormente i successi di Moioli.
DOPO I GIOCHI. In trecento sotto il municipio per celebrare le due medaglie conquistate a Milano Cortina. Alzano Lombardo in festa per Michela Moioli. L’atleta di snowboard cross è tornata a casa dopo la conquista di due medaglie ai Giochi di Milano Cortina, l’argento a squadre e il bronzo nella prova individuale. Circa trecento persone l’hanno attesa fuori dal municipio: Moioli - con le medaglie al collo - ha salutato la folla dal balcone, accolta da un boato, introdotta dal sindaco Camillo Bertocchi. «È la chiusura di un percorso impegnativo, difficilissimo, fatto di alti e bassi. Sono veramente orgogliosa di essere oggi qui con voi per festeggiare questo traguardo, che non è fatto solo di medaglie, ma anche di sogni ed emozioni, di persone che mi hanno accompagnata».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
