Da Alzano fino a Nembro e Seriate con Michela Moioli - Foto e video della Fiaccola olimpica

Questa mattina la Fiaccola olimpica ha attraversato Alzano, Nembro e ora si trova a Seriate. La seconda tappa del percorso è stata accompagnata da Michela Moioli, mentre Nando Pagnoncelli ha portato il fuoco con l’obiettivo di promuovere la pace, rappresentando Cesvi. La manifestazione continua senza sosta, coinvolgendo le comunità locali e creando grande entusiasmo tra i cittadini.

LA SECONDA TAPPA. Dopo Alzano e Nembro, la Fiaccola Olimpica ha raggiunto Seriate. Nando Pagnoncelli, tedoforo per la pace con il Cesvi. È da qui che, marciando su via Borgo Palazzo, è entrata in città. Ad Alzano una installazione per Michela Moioli, tedofora nel suo paese di origine. Grande folla. Seconda tappa bergamasca per la Fiaccola Olimpica nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio. Dalle 14,36 alle 15,31 del 2 febbraio il percorso si è snodato da Alzano a Nembro raggiungendo Seriate verso le 16.30. È da qui che, marciando su via Borgo Palazzo, c’è stata l’entrata in città. La Fiaccola Olimpica ha proseguito il suo viaggio in Bergamasca attraverso i Comuni di Alzano, Nembro e Seriate nella giornata del 2 febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Questa mattina la fiaccola olimpica è arrivata a Bergamo, partendo da Villa d’Almé.

La stagione olimpica di snowboardcross prende il via da Cervinia, con Michela Moioli pronta a puntare all’oro nel suo Paese.

