Alzano accoglienza da sogno per Michela Moioli e le sue medaglie olimpiche

Michela Moioli ha vissuto un'accoglienza entusiasmante ad Alzano Lombardo, dove il suo ritorno ha attirato un grande pubblico. Dopo aver conquistato due medaglie olimpiche, tra cui un oro, la sportiva si è trovata davanti a una folla di amici e cittadini nel suo paese natale. Nove giorni fa, era ferma a causa di una caduta durante un allenamento a Livigno, ma ora riceve un’accoglienza calorosa e spontanea. La sua passione per lo sport rimane forte.

Alzano Lombardo. Michela emozionata, senza parole. Davanti a un mare di persone. A casa sua. Nove giorni fa Michela Moioli dopo una brutta caduta in allenamento a Livigno, sede delle gare olimpiche dello snowboard cross, sicuramente avrebbe fatto fatica ad immaginare tutto ciò. E invece nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, al municipio di Alzano Lombardo, suo paese di origine, ha ricevuto l'ovazione di centinaia di persone che hanno letteralmente invaso gli spazi comunali per celebrare le due medaglie conquistate pochi giorni fa ai Giochi di Milano Cortina 2026. Un momento di festa organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Alzano, che con la collaborazione della Protezione Civile, degli Alpini, dei volontari del territorio e della banda, hanno accolto la campionessa bergamasca, ora a quota 4 medaglie olimpiche.