Nella serata di venerdì 16 gennaio, intorno alle 19:30, i residenti di via Palade a Merano hanno udito un forte rumore, segno di un incidente automobilistico rilevante. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si segnala che alla guida si trovava una persona che aveva consumato alcool. La scena ha suscitato preoccupazione tra i vicini, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle dinamiche e sulle conseguenze dell’accaduto.

Un rumore violento, di quelli che fanno capire subito che c’è stato un incidente e pure parecchio grave: è quello che hanno udito intorno alle 19:30 di ieri, venerdì 16 gennaio, i residenti di via Palade a Merano. Ed effettivamente l’impatto che c’è stato è risultato essere piuttosto grave, per fortuna senza eccessive conseguenze fisiche per chi è stato coinvolto. Un uomo stava guidando la propria auto, finendo però per schiantarsi con una certa violenza contro un’altra macchina parcheggiata. I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i soccorsi e, nell’arco di poco, sul posto sono arrivati i sanitari e la polizia municipale di Merano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Incidente mentre guida dopo aver bevuto alcol, denunciato un 82enne

Leggi anche: Giovani al volante: cala l’uso dello smartphone (-20%), ma uno su cinque guida dopo aver bevuto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Si mette alla guida dopo aver bevuto, poi si schianta con l'auto e abbatte un palo della luce.

Si mette alla guida ma ha bevuto troppo: l'incidente è impressionante - Un uomo stava guidando la propria auto, finendo però per schiantarsi con una certa violenza contro un’altra macchina parcheggiata. trentotoday.it