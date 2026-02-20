Alysa la regina ribelle del ghiaccio che scala l' Everest e si fa i piercing da sola

Alysa, conosciuta come la regina ribelle del ghiaccio, ha sfidato le alte quote dell’Everest e si è tatuata da sola. La ragazza, 17 anni, ha deciso di intraprendere imprese estreme e di personalizzare il proprio corpo senza l’aiuto di esperti. Nel frattempo, Liu, a soli 16 anni, ha deciso di lasciare il suo passato musicale e di viaggiare in tutto il mondo, imponendo al padre di non interferire più con la sua carriera sportiva. Entrambe mostrano un carattere deciso e indipendente.

L’inno alla gioia, solo con Donna Summer al posto di Beethoven. Alysa Liu ha vinto l’oro nel pattinaggio di figura ma il messaggio al mondo sta nel modo in cui lo ha fatto. Le sue colleghe mettevano in fila axel e toeloop maledettamente concentrate, graziosamente eleganti. Nessuna rideva come lei. Alysa ha sorriso prima, durante e dopo l’esercizio, sulle note di Donna Summer, regina della disco anni 70. Alla fine, ha guardato dritta in camera e ha detto “That's what I'm f***ing talking about!”, che si traduce con “È di questo che sto parlando”, solo un po’ più spinto. Sul podio, si è messa a saltare, e sembrava una bambina.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alysa, la regina ribelle del ghiaccio che scala l'Everest e si fa i piercing da sola Leggi anche: Alysa Liu, il sorriso (con piercing che si è fatta da sola) da campionessa olimpica Leggi anche: Chi è Alysa Liu, la nuova regina del pattinaggio sul ghiaccio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Alysa Liu, chi è la nuova regina del pattinaggio artistico a Milano-Cortina Il suo ritratto al link nel primo commento - facebook.com facebook Alysa Liu, chi è la nuova regina del pattinaggio artistico a Milano-Cortina x.com