De Felice | Piano di risanamento e lotta agli allacci abusivi priorità per Alto Calore
Nell’ambito dei festeggiamenti di fine anno, Alto Calore Servizi ha presentato i programmi prioritari per il 2025, tra cui il piano di risanamento e la lotta agli allacci abusivi. Durante l’incontro con la stampa, i vertici dell’azienda hanno illustrato le strategie per migliorare il servizio e garantire maggiore efficienza sul territorio di Avellino.
Avellino, 17 dicembre 2025 – Questa mattina, nella sala riunioni della sede centrale di Corso Europa ad Avellino, l’Amministratore Unico e il Direttore Generale di Alto Calore Servizi hanno incontrato la stampa in occasione dei tradizionali auguri natalizi.L’incontro ha rappresentato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Lotta alle barriere architettoniche: piano da dieci milioni in 10 anni
Leggi anche: Allacci abusivi e sporcizia all’Hotel House
La Città della Salute si mangia una grossa fetta di Parco.
Venticinque anni fa usciva al cinema “Chiedimi se sono felice”. Da allora Aldo, Giovanni e Giacomo sono entrati nei nostri modi di fare, usi e costumi. La teoria del “piano inclinato”, l’economia spiegata con 500 lire nel carrello, proverbi che sono diventati fil - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.