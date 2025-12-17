De Felice | Piano di risanamento e lotta agli allacci abusivi priorità per Alto Calore

Nell’ambito dei festeggiamenti di fine anno, Alto Calore Servizi ha presentato i programmi prioritari per il 2025, tra cui il piano di risanamento e la lotta agli allacci abusivi. Durante l’incontro con la stampa, i vertici dell’azienda hanno illustrato le strategie per migliorare il servizio e garantire maggiore efficienza sul territorio di Avellino.

Avellino, 17 dicembre 2025 – Questa mattina, nella sala riunioni della sede centrale di Corso Europa ad Avellino, l'Amministratore Unico e il Direttore Generale di Alto Calore Servizi hanno incontrato la stampa in occasione dei tradizionali auguri natalizi.

