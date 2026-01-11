Acqua in Irpinia la Lega accusa | Decisioni calate dall’alto l’Alto Calore va tutelato

La recente decisione dei sindaci dell’Alta Irpinia e del Consorzio ASI di mantenere il legame con Acquedotto Pugliese riaccende il dibattito sulla gestione dell’Alto Calore. La questione, ormai aperta da tempo, riguarda il controllo e la tutela di una risorsa preziosa per la regione. È importante analizzare i motivi di questa scelta e le implicazioni per il territorio, per garantire un futuro sostenibile e trasparente.

