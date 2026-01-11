Acqua in Irpinia la Lega accusa | Decisioni calate dall’alto l’Alto Calore va tutelato

Da avellinotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente decisione dei sindaci dell’Alta Irpinia e del Consorzio ASI di mantenere il legame con Acquedotto Pugliese riaccende il dibattito sulla gestione dell’Alto Calore. La questione, ormai aperta da tempo, riguarda il controllo e la tutela di una risorsa preziosa per la regione. È importante analizzare i motivi di questa scelta e le implicazioni per il territorio, per garantire un futuro sostenibile e trasparente.

Avellino, 11 gen. - "La decisione dei sindaci dell’Alta Irpinia, prima, e del Consorzio ASI, poi, di rimanere con Acquedotto Pugliese riapre una ferita che in Irpinia non si è mai davvero rimarginata: quella sulla gestione dell’Alto Calore e, più in generale, sul governo della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Petacchi chiede trasparenza: "La Provincia è un ente cruciale. No a decisioni calate dall’alto"

Leggi anche: Fermo pesca fino al 30: "Basta con le decisioni calate sempre dall’alto. E ora subito i ristori"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crisi idrica in Irpinia, Cirielli all'attacco - Da ieri Solofra senza acqua dopo che da settimane anche altre decine di comuni della provincia subiscono ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.