Acqua in Irpinia la Lega accusa | Decisioni calate dall’alto l’Alto Calore va tutelato
La recente decisione dei sindaci dell’Alta Irpinia e del Consorzio ASI di mantenere il legame con Acquedotto Pugliese riaccende il dibattito sulla gestione dell’Alto Calore. La questione, ormai aperta da tempo, riguarda il controllo e la tutela di una risorsa preziosa per la regione. È importante analizzare i motivi di questa scelta e le implicazioni per il territorio, per garantire un futuro sostenibile e trasparente.
Avellino, 11 gen. - "La decisione dei sindaci dell’Alta Irpinia, prima, e del Consorzio ASI, poi, di rimanere con Acquedotto Pugliese riapre una ferita che in Irpinia non si è mai davvero rimarginata: quella sulla gestione dell’Alto Calore e, più in generale, sul governo della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
