Claudio Baglioni alla Trentino Music Arena | c' è la data

Claudio Baglioni porta il suo “GrandTour La vita è adesso” anche a Trento. La data è stata annunciata nelle ultime ore, segnando una nuova tappa nel suo tour che celebra i 40 anni dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”. I fan trentini potranno ascoltare dal vivo le canzoni di sempre, in una serata attesa con trepidazione.

C’è anche Trento tra le nuove tappe annunciate nelle scorse ore da Claudio Baglioni nell’ambito del “GrandTour La vita è adesso”, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”.La voce di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Claudio Baglioni

Claudio Baglioni si esibisce a Torino nell'ultima data del suo “GrandTour La vita è adesso”.

Cesare Cremonini invita i suoi fan a vivere un’esperienza unica all’Autodromo di Imola nel 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Claudio Baglioni

Argomenti discussi: Claudio Baglioni, a L’Aquila e Trento le ultime date del GrandTour La vita è adesso; Claudio Baglioni a Trento con il GrandTour La vita è adesso; Claudio Baglioni completa il GrandTour La vita è adesso; Claudio Baglioni di nuovo a L’Aquila.

Claudio Baglioni, a L’Aquila e Trento le ultime date del GrandTour La vita è adessoIl GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, in partenza a fine giugno, aggiunge due ulteriori date a Trento e a L'Aquila. spettakolo.it

Claudio Baglioni, GrandTour LA VITA È ADESSOL’itinerario del viaggio del GrandTour LA VITA È ADESSO di CLAUDIO BAGLIONI – il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album LA VITA È A ... radiowebitalia.it

Claudio Baglioni super ospite della Perdonanza 2026 a L’Aquila - Capitale della Cultura 30 agosto 2026 - Teatro del Perdono #claudiobaglioni #live #laquila - facebook.com facebook