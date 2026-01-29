Riarmo e unità Il momento groenlandese tra Sciences Po e l’Eliseo

Giuliano da Empoli ha preso il microfono al palco di Sciences Po e ha lodato il coraggio di Danimarca e Groenlandia, presenti alla conferenza sul “momento groenlandese” dell’Europa. Ha sottolineato come in queste settimane si siano dimostrati determinati, in un periodo che potrebbe segnare un nuovo passo per l’unità e il riarmo della regione. La premier danese Frederiksen e il primo ministro groenlandese Nielsen hanno ascoltato con attenzione, consapevoli anche delle tensioni e delle sfide che si presentano.

Parigi. Quando Giuliano da Empoli prende il microfono sul palco dell’anfiteatro Émile Boutmy di Sciences Po, dove ieri mattina si è tenuta una conferenza sul “momento groenlandese” dell’Europa in presenza della premier danese Mette Frederiksen e del primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen, va subito dritto al punto: “Ernest Hemingway diceva che ‘il coraggio è la grazia sotto pressione’, e penso che sia proprio quello che avete dimostrato entrambi nelle ultime settimane, in un momento davvero cruciale. Primo ministro Nielsen: come ci si sente a essere al centro della scena mondiale?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

