Allarme bomba a Parigi evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po | Le facciamo saltare in aria

A Parigi, un allarme bomba ha portato all’evacuazione di Torre Montparnasse e Sciences Po. Fonti non ufficiali riferiscono che minacce telefoniche avrebbero annunciato attentati imminenti, spingendo le autorità a intervenire rapidamente. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza i luoghi e stanno effettuando controlli approfonditi. La paura si diffonde tra i cittadini, mentre le autorità cercano di capire l’origine delle minacce e garantire la sicurezza pubblica.

Paura a Parigi dove sarebbero scattati una serie di allarmi bomba simultanei in alcuni siti, tra cui Torre Montparnasse e Sciences Po Paris che sono stati evacuati. Indagini in corso.