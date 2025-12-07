Faccio saltare in aria il palazzo | scatta l' allarme in Barriera di Milano dopo la chiamata d' emergenza

“Faccio saltare in aria il palazzo”, ma la minaccia si è estesa anche a piazza Vittorio. Così è scattato l'allarme nel pomeriggio di domenica, 7 dicembre, che portato in via Verrès, nel quartiere Barriera di Milano, le volanti della polizia, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tenta di violentare una minorenne nel bagno di un bar poi la minaccia: “Ti faccio saltare la testa”

Sanità, Cuffaro intercettato: ”Non mi scassare la mi… o faccio saltare il banco” - facebook.com Vai su Facebook

"Ti faccio saltare in aria con l’auto": condannato - Minacciata, offesa, picchiata e anche controllata con una telecamera che avrebbe piazzato in casa. Segnala ilrestodelcarlino.it

Tentano di far saltare in aria un palazzo, arrestata una coppia a Rende - I carabinieri di Rende hanno arrestato una coppia con l'accusa di strage e danneggiamento, oltre che, per uno dei due, di atti persecutori. rainews.it scrive

Stalker perseguita le sue psichiatre, poi minaccia il giudice che lo condanna: “Ti faccio esplodere” - E’ stato condannato a un anno e cinque mesi per stalking un uomo accusato di atti persecutori nei confronti di due psichiatre che lo avevano in cura. Segnala torino.repubblica.it