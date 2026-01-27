Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset | Vorrei vedere saltare un po' di teste

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset. La sua presenza ha attirato l’attenzione, offrendo un punto di vista diretto sulla situazione. L’episodio evidenzia l’importanza di testimonianze dirette anche in momenti delicati, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

