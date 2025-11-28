La città si prepara al Natale | Viale Ravenna cambia senso di marcia in vista delle installazioni
In prossimità delle festività natalizie, cambia la viabilità a Milano Marittima su viale Ravenna da domani, venerdì, fino al 16 gennaio 2026. E’ infatti prevista l’inversione del senso di marcia del viale Ravenna nel tratto compreso tra la Rotonda Primo Maggio e viale Romagna.Le modifiche alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
