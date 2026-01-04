poggibonsi guarda al futuro progetto insieme alla regione di rigenerazione dei fondi sfitti

Poggibonsi si impegna a valorizzare il proprio patrimonio commerciale, collaborando con la Regione per la rigenerazione dei fondi sfitti. Con un progetto mirato, la città intende favorire l’insediamento di nuove attività e sviluppare un piano strategico per il rilancio del centro storico, contribuendo alla crescita sostenibile e alla vitalità del territorio.

Poggibonsi si aggiudica nuove risorse per incentivare le attività nei fondi sfitti e affida l’incarico per un piano strategico di rilancio del commercio nel centro storico. Afferma la sindaca Susanna Cenni (foto): "Continueremo a lavorare assieme a tutti gli attori coinvolti provando a innovare analisi e risposte, perché non si affrontano processi complessi banalizzando il tema o ripetendo frasi obsolete. Non bastano aiuti standard, lo abbiamo già visto in passato. Serve un progetto strategico. Governare le trasformazioni del commercio in questa fase storica è una sfida che richiede un approccio serio e strutturato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

