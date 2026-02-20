Alfonsino | -4% fatturato +EBITDA nel 2025 La svolta strategica

Alfonsino registra un calo del 4% nel fatturato, ma prevede di aumentare l’EBITDA nel 2025. La società di food delivery ha deciso di rafforzare la propria posizione attraverso investimenti mirati e una riorganizzazione interna. Questa strategia mira a migliorare la redditività, anche se i ricavi sono in calo, grazie a una gestione più efficiente dei costi. Nei prossimi mesi, Alfonsino continuerà a concentrarsi sulla qualità del servizio e sull’espansione in nuove aree. La sfida sarà mantenere l’equilibrio tra crescita e sostenibilità.

Alfonsino: Utili in crescita nel 2025, una strategia di consolidamento premia l'azienda del food delivery. Alfonsino, società attiva nel settore del food delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha registrato nel 2025 un fatturato di 2,7 milioni di euro e un significativo aumento dell'EBITDA, nonostante una leggera diminuzione del volume degli ordini. I dati preliminari, che saranno sottoposti a verifica dal consiglio di amministrazione il 26 marzo 2026, indicano una svolta strategica premiante per l'azienda quotata all'Euronext Growth Milan. Un Calo del Fatturato Atteso e una Nuova Focalizzazione.