Oltre 42 milioni di fatturato per la casa d' aste Cambi nel 2025

Nel 2025, Cambi Casa d’Aste, con sede a Milano in via San Marco 22, ha raggiunto un fatturato di 42,45 milioni di euro. Questo risultato refleja la solidità e la crescita della casa d'aste nel mercato italiano. La società continua a consolidare la propria presenza, offrendo servizi di qualità e un’ampia gamma di aste e valutazioni.

Ancora un’altra vittoria di Stefano De Martino contro il programma del millennio. #AffariTuoi vince col 25% e oltre 5 milioni di telespettatori su Rai 1. In sovrapposizione #LaRuotaDellaFortuna scende al 24%. Ma i pacchi non vincevano solo durante le feste x.com

Con oltre 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, il Tamagotchi spegne quest'anno 30 candeline. #ANSA - facebook.com facebook

