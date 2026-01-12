Oltre 42 milioni di fatturato per la casa d' aste Cambi nel 2025
Nel 2025, Cambi Casa d’Aste, con sede a Milano in via San Marco 22, ha raggiunto un fatturato di 42,45 milioni di euro. Questo risultato refleja la solidità e la crescita della casa d'aste nel mercato italiano. La società continua a consolidare la propria presenza, offrendo servizi di qualità e un’ampia gamma di aste e valutazioni.
Nel 2025 Cambi Casa d’Aste (a Milano in via San Marco 22) ha registrato un fatturato complessivo di 42,45 milioni di euro. Sono stati offerti oltre 33mila lotti con una percentuale di venduto per valore pari al 107%. Il dato, viene scritto in una nota, conferma “la solidità del modello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
