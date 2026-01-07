Perugia Guasto alla pompa di calore al Liceo Alessi attivo l’impianto di emergenza

Mercoledì mattina, presso la sede succursale del Liceo Scientifico Alessi di Perugia in viale Centova, si è verificato un guasto alla pompa di calore. L'impianto di emergenza è stato attivato per garantire il funzionamento necessario dell’edificio, minimizzando eventuali disagi per studenti e personale. La riparazione è in corso e si stanno adottando tutte le misure per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

Mercoledì mattina si è verificato un guasto alla pompa di calore della sede succursale del Liceo Scientifico Alessi, in viale Centova. La Provincia di Perugia informa che i tecnici hanno già attivato l’impianto di emergenza e contattato l’impresa installatrice per intervenire sul guasto. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani, grazie al tempestivo intervento dei tecnici e al ripristino del riscaldamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Guasto alla pompa di calore al Liceo Alessi, attivo l’impianto di emergenza Leggi anche: Guasto alla pompa di calore, scuola chiusa per quattro giorni in attesa dei ricambi Leggi anche: Perugia, segnalato caso di scabbia al liceo Alessi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Correva l'anno di Marco Saioni - Perugia 1909, quelle foto oscene da 'non pubblicare' e il ricatto a don Coli; Aucc: il 24 gennaio serata charity per concludere le celebrazioni del 40° della fondazione. Perugia, guasto alla pompa di calore nella nuova succursale dell’Alessi: lezioni interrotte - Riprenderanno regolarmente giovedì le lezioni all’interno della nuova succursale del liceo Alessi di Perugia, inaugurata nel settembre 2024 in viale Centova. umbria24.it

Perugia, guasto alla pompa di calore nella nuova succursale dell'Alessi: lezioni interrotte x.com

Guasto alla pompa di calore della succursale dell’Alessi: interventi in corso #tuttoggi #Cronaca #Perugia #cronaca #evidenza #liceoalessi #maltempo #perugia #scoop #scuola | http://ow.ly/rr1t106sL4v - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.