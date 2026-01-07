Perugia Guasto alla pompa di calore al Liceo Alessi attivo l’impianto di emergenza

Mercoledì mattina, presso la sede succursale del Liceo Scientifico Alessi di Perugia in viale Centova, si è verificato un guasto alla pompa di calore. L'impianto di emergenza è stato attivato per garantire il funzionamento necessario dell’edificio, minimizzando eventuali disagi per studenti e personale. La riparazione è in corso e si stanno adottando tutte le misure per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

Mercoledì mattina si è verificato un guasto alla pompa di calore della sede succursale del Liceo Scientifico Alessi, in viale Centova. La Provincia di Perugia informa che i tecnici hanno già attivato l’impianto di emergenza e contattato l’impresa installatrice per intervenire sul guasto. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani, grazie al tempestivo intervento dei tecnici e al ripristino del riscaldamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Perugia, guasto alla pompa di calore nella nuova succursale dell'Alessi: lezioni interrotte - Riprenderanno regolarmente giovedì le lezioni all'interno della nuova succursale del liceo Alessi di Perugia, inaugurata nel settembre 2024 in viale Centova.

